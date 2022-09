Nessun Iframes

OMEGNA- 27-09-2022-- Un nuovo modo per diffondere le novità che riguardano il Comune: nasce Omegna informa, il canale Telegram che mette in comunicazione l’amministrazione con la cittadinanza.

“Il canale Omegna informa ha il compito di diffondere rapidamente ed esaustivamente le informazioni che riguardano da vicino i cittadini – afferma il Vice Sindaco reggente Mimma Moscatiello –. Sono notizie ufficiali che riguardano eventi, iniziative, lavori pubblici, possibili disagi. Già altri comuni limitrofi l’hanno adottato e hanno ricevuto delle buonissime risposte”.

Iscriversi al canale è molto semplice: basta ricercarlo sulla propria app di Telegram e procedere con l’iscrizione. Da quel momento si rimarrà sempre aggiornati sulle principali novità che riguardano Omegna.

“Il canale Telegram rientra in un’idea di comunicazione inclusiva e diretta con i cittadini – aggiunge Moscatiello –. Come amministrazione, continueremo a utilizzare le altre nostre pagine istituzionali: dal portale Città di Omegna, che vogliamo rendere sempre più fruibile e funzionale, alle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. Per la parte eventi è poi sempre attivo Visitomegna.it. Le nuove tecnologie vanno sfruttate per le loro indubbie potenzialità, senza però mai dimenticare il valore dell’ascolto e del dialogo in presenza”.